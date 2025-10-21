Erfolgreiches JW-Event im Maker Space[A] in Amstetten

Am 8. Oktober lud die Junge Wirtschaft Amstetten zum Event im MakerSpace[A] ein. Zahlreiche Unternehmer:innen und Interessierte nutzten die Gelegenheit, sich zu vernetzen und praxisnahe Einblicke in das Thema Social Media zu gewinnen.

Zum Auftakt gab Fabian Hager von Hager Media Einblicke in einen erfolgreichen Social Media Aufbau. Er teilte mit den Teilnehmer:innen drei grundlegende Tipps, wie Betriebe ihre Online-Kommunikation strategisch und authentisch gestalten können. Anschließend sprach Clemens Obrecht, Rechtsanwalt bei ABLS, über Datenschutz und Urheberrecht auf Social Media. Ein Thema, das angesichts der zunehmenden Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Nach den beiden Impulsvorträgen bot sich beim offenen Netzwerken Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Eine Führung durch den neu umgebauten MakerSpace[A] rundete den Abend ab und gewährte spannende Einblicke in die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten des kreativen Innovationsraums.

Die Junge Wirtschaft Amstetten bedankt sich bei Günther Sterlike und Andreas Mader vom MakerSpace[A], sowie bei allen Teilnehmer:innen und Referenten für den gelungenen Abend und lädt schon jetzt zum nächsten Highlight ein:

Am 25. November steht eine Betriebsbesichtigung bei Riesenhuber auf dem Programm.

Weitere Infos unter www.jungewirtschaft.at

© JW Mitglieder der Jungen Wirtschaft trafen sich beim JW-Event.



