Erfolgreiches Speed Networking der Jungen Wirtschaft

Netzwerken einmal anders: Beim JW Speed Networking am 14. Oktober im Autohaus Czeczelits in Wiener Neustadt kamen über 60 Jungunternehmer:innen aus der Region in außergewöhnlichem Rahmen miteinander ins Gespräch. Direkt in den Fahrzeugen hieß es kennenlernen, Unternehmen vorstellen, Kontakte knüpfen und nach jeder Runde weiterwechseln.

Das besondere Format sorgte für viele persönliche Gespräche, neue Kontakte und einen abwechslungsreichen Netzwerkabend. Beim anschließenden Get-together blieb noch ausreichend Gelegenheit, den Austausch in entspannter Atmosphäre fortzusetzen.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Autohaus Czeczelits als Gastgeber sowie allen Sponsoren und Kooperationspartnern, die diesen gelungenen Abend unterstützt haben.

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