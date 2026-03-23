Erfolgsfrühstück in der Bezirksstelle Melk

Beim Erfolgsfrühstück der Bezirksstelle Melk bot sich für Unternehmerinnen und Unternehmer die Möglichkeit, in persönlicher Atmosphäre mit den Expertinnen und Experten der Bezirksstelle Melk ins Gespräch zu kommen und individuelle Anliegen zu besprechen. Auch heuer nutzten zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer die Veranstaltung, um neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen.

„Die Anliegen unserer Mitglieder zeigen deutlich, wie vielfältig unsere regionale Wirtschaft aufgestellt ist. Genau diese Vielfalt trägt maßgeblich zum Erfolg der Betriebe bei. Uns ist es wichtig, jede Gründerin und jeden Gründer bestmöglich zu unterstützen und auf dem persönlichen Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Darüber hinaus schaffen wir Gelegenheiten zur Vernetzung mit anderen Betrieben. Der Austausch untereinander ist ein zentraler Faktor für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg“, betont Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger.

© WKNÖ Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Teilnehmer Erfolgsfrühstück



