Erfolgsfrühstück in der Bezirksstelle Zwettl: Starke Impulse für Jungunternehmer:innen

Mit dem bewährten Format „Erfolgsfrühstück“ lud die Bezirksstelle Zwettl der Wirtschaftskammer Niederösterreich Jungunternehmer:innen zu einem informativen und inspirierenden Austausch ein. Ziel der Veranstaltung war es, Gründer:innen praxisnahe Informationen zu bieten und den persönlichen Dialog zu fördern.

Obfrau Anne Blauensteiner eröffnete das Erfolgsfrühstück und betonte die Bedeutung gezielter Unterstützung in der Startphase der Selbstständigkeit. In angenehmer Atmosphäre erhielten die Teilnehmer:innen wertvolle Einblicke in das umfangreiche Serviceangebot der WKNÖ.

Bezirksstellenleiter Mario Müller-Kaas hob den Mehrwert des Formats hervor: „Mit dem Erfolgsfrühstück schaffen wir einen niederschwelligen Rahmen, um Gründer:innen Orientierung zu geben und konkrete Fragen aus der Praxis zu beantworten.“

Lukas Karl stellte die Angebote der Jungen Wirtschaft vor und informierte über attraktive, teilweise geförderte Beratungsleistungen der WKNÖ. Ergänzend präsentierte Leopold Streicher das vielfältige Kursangebot des WIFI, das Jungunternehmer:innen gezielt bei ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung unterstützt. Robert Backhausen vom TIP (Technologie- und InnovationsPartner) Waldviertel rundete das Programm ab, indem er seine vielfältigen Unterstützungsangebote (z.B. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, etc.) für Gründer:innen in der Region vorstellte.

Neben den inhaltlichen Impulsen stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Das Erfolgsfrühstück zeigte einmal mehr, wie wichtig Vernetzung und Information für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit sind.

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