Erfolgsfrühstück in der Wirtschaftskammer Gmünd fördert Austausch und schafft Lösungen

Nach der Begrüßung durch Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber wies diese auf die Wichtigkeit der praxisnahen Information und den persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern der Wirtschaftskammer hin.

Wifi-Regionalmanger Leopold Streicher stellte das breite Angebot an Aus- und Weiterbildung vor und TIP Referent Robert Backhausen informierte über die nächsten Veranstaltungen und Förderungen die es in seinem Bereich zur Zeit gibt.

Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger gab Einblick in das vielfältige Service der Wirtschaftskammer vor Ort und betonte dabei: „Unser Ziel ist es, Gründerinnen und Gründer nicht nur mit Know How zu unterstützen, sondern konkrete Lösungsansätze zu geben, die direkt im Betrieb umsetzbar sind. Daher wurden in einer offenen Gesprächsrunde aktuelle Anliegen, rechtliche Fragestellungen sowie indivdiuelle Herausforderungen, „wo der Schuh drückt“, mit den anwesenden Experten der Wirtschaftskammer besprochen.

Das Erfolgsfrühstück bot allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern den idealen Rahmen, um Kontakte zu knüpfen, voneinander zu lernen und neue, weiterführende Sichtweisen zu gewinnen.