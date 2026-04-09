„Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau

Auch heuer bot das regionale Erfolgsformat erneut Raum, um die wichtigsten Fragen von Gründerinnen und Gründern sowie von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern zu beantworten.

Beim „Erfolgsfrühstück“ in der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau standen die Expertinnen und Experten der WKNÖ-Bezirksstelle, des WIFI sowie des TIP (Technologie Innovations-Partner) mit ihrem Fachwissen für persönliche Gespräche und Fragen zur Verfügung.

Neben einem informativem Vortrag über einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit und Vorstellung der wertvollen Services der Wirtschaftskammer stand auch das Vernetzen der Unternehmer:Innen des Bezirks vom Vordergrund.

www.gruenderservice.at/noe

© WKNÖ Netzwerken beim Erfolgsfrühstück mit Vize-Präsident Christian Moser, Bezirksstellen-Referentin Anita Samadi-Wagner, Bezirksstellen-Leiterin Stellvertreterin Maria Aigner-Aichinger, TIP-Berater Wendelin Regau und WIFI-Zweigstellenleiter Erich Stratjel



