Erfolgsfrühstück in Purkersdorf

Das regionale Erfolgsformat bot auch heuer wieder Gelegenheit, die vielen Fragen der Unternehmensgründer:innen und Jungunternehmer:innen zu beantworten. Beim „Erfolgsfrühstück“ in der Außenstelle Purkersdorf standen die Expertinnen und Experten der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf mit ihrem Fachwissen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

„Die Fragen unserer Mitglieder sind so vielfältig wie unsere Unternehmenslandschaft selbst. Dieser breite Mix ist auch eine wichtige Säule für die wirtschaftliche Stabilität in unserem Bezirk. So erhält auch jede Gründerin und jeder Gründer unsere bestmögliche Unterstützung und wird individuell auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet. Dazu gehöre auch, dass wir den Rahmen fürs Netzwerken zur Verfügung stellen", betonten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.