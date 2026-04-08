„Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Tulln

Mit dem bewährten Format „Erfolgsfrühstück“ lud die Wirtschaftskammer Tulln Unternehmensgründer:innen und Jungunternehmer:innen zu einem informativen und inspirierenden Austausch ein. Ziel der Veranstaltung war es, praxisnahe Informationen zu bieten und den persönlichen Dialog zu fördern.

Bezirksstellenobmann Christian Bauer eröffnete das Erfolgsfrühstück und betonte die Bedeutung gezielter Unterstützung in der Startphase der Selbstständigkeit. Dazu gehöre auch, so Bauer, „dass wir den Rahmen fürs Netzwerken zur Verfügung stellen. Es ist wichtig Kontakte zu anderen Gründer:innen zu knüpfen und zu pflegen, denn das ist letztlich auch ein wichtiger Baustein zu dauerhaftem Erfolg“.

Das Team der Wirtschaftskammer Tulln präsentierte neben den verschiedenen Fördermöglichkeiten auch das umfangreiche Serviceangebot der WKNÖ. Wendelin Regau vom TIP (Technologie- und InnovationsPartner) rundete das Programm ab, indem er die vielseitigen Unterstützungsangebote (z.B.: Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Markenschutz und Urheberrecht, etc.) vorstellte.

Die Teilnehmer:innen nutzen im Anschluss in angenehmer Atmosphäre die Gelegenheit Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu verknüpfen.

Das Erfolgsfrühstück zeigt einmal mehr, wie wichtig Vernetzung und Information für einen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit sind.

Mehr Infos zum Gründerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich auf www.gruenderservice.at/noe

© WKNÖ v.l.n.r. Bezirksstellenobmann Christian Bauer, Technologie und InnovationsPartner Wendelin Regau, Bezirksstellenreferentin Romana Franzl mit den Teilnehmer:innen



