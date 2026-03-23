„Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Lilienfeld

Beim „Erfolgsfrühstück“ in der Bezirksstelle Lilienfeld standen die Expertinnen und Experten der WKNÖ-Bezirksstelle Lilienfeld mit ihrem Fachwissen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

„Die Anliegen unserer Mitglieder sind ebenso vielfältig wie die Unternehmenslandschaft in unserem Bezirk. Genau diese breite Mischung bildet eine wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Stabilität in unserer Region. Daher erhält jede Gründerin und jeder Gründer von uns die bestmögliche Unterstützung und wird individuell auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet“, erklärt WKNÖ‑Bezirksstellenobmann Markus Leopold.

„Dazu zählt auch, dass wir Raum für Austausch und Vernetzung schaffen. Es ist entscheidend, Kontakte zu anderen Gründerinnen und Gründern zu knüpfen und zu pflegen – denn ein starkes Netzwerk ist ein wesentlicher Faktor für langfristigen Erfolg“, ergänzt WKNÖ‑Bezirksstellenleiter Georg Lintner.

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