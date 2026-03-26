Das regionale Angebot bot auch heuer wieder Gelegenheit, die Fragen der Unternehmensgründer:innen und Jungunternehmer:innen zu beantworten.

Beim „Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya stellten die Expertinnen und Experten der WKNÖ-Bezirksstelle, des WIFI Gmünd und der Technologie- und InnovationsPartner Servicestelle Waldviertel das jeweilige Serviceangebot vor und standen für persönliche Gespräche zur Verfügung.