„Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya
Waidhofen/Thaya
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Aktualisiert am 26.03.2026
Das regionale Angebot bot auch heuer wieder Gelegenheit, die Fragen der Unternehmensgründer:innen und Jungunternehmer:innen zu beantworten.
Beim „Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya stellten die Expertinnen und Experten der WKNÖ-Bezirksstelle, des WIFI Gmünd und der Technologie- und InnovationsPartner Servicestelle Waldviertel das jeweilige Serviceangebot vor und standen für persönliche Gespräche zur Verfügung.