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„Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya

Waidhofen/Thaya

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Aktualisiert am 26.03.2026

Das regionale Angebot bot auch heuer wieder Gelegenheit, die Fragen der Unternehmensgründer:innen und Jungunternehmer:innen zu beantworten.

Beim „Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Waidhofen/Thaya stellten die Expertinnen und Experten der WKNÖ-Bezirksstelle, des WIFI Gmünd und der Technologie- und InnovationsPartner Servicestelle Waldviertel das jeweilige Serviceangebot vor und standen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

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© WKNÖ V.l.: WK-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl, Rebecca Reiss, Wolfgang Steinbauer, Jürgen Leiche, WK-Bezirksstellenreferentin Katharina Hollerer, WIFI Regionalmanager Waldviertel Leopold Streicher