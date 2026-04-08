Am 26. März 2026 fand im Seminarzentrum Schwaighof das diesjährige „Erfolgsfrühstück“ der Bezirksstelle St. Pölten statt. Bezirksstellenleiter Gernot Binder und Wifi Produktmanager Martin Nowak standen den Teilnehmenden für persönliche Fragen zur Verfügung und gaben kompakte Einblicke in wichtige Themenbereiche. Viele nutzten die Gelegenheit, sich zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen – ein zentraler Faktor für langfristigen Unternehmenserfolg.

© WKNÖ Martin Nowak und Gernot Binder mit den TeilnehmerInnen aus St. Pölten