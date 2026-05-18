Erich Santner verabschiedet sich in den Ruhestand

Erich Santner übernahm 2003 die Leitung der Polytechnischen Schule Ternitz und verabschiedet sich nun offiziell in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin Barbara Happel übernahm bereits im letzten Schuljahr seine Aufgaben als Direktorin. Bezirksstellenausschussmitglied Peter Spicker und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka wünschten im alles Gute für seinen bevorstehenden Ruhestand.

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