Erneut Goldener Hahn für Hofer Media

Große Freude bei Hofer Media, der Kreativagentur und Druckerei aus Retz. Bei der feierlichen Gala zum Goldenen Hahn, dem NÖ Landeswerbepreis für beispielhafte Werbung, in der Stadthalle Ybbs durfte sich das Team gleich über zwei Auszeichnungen freuen.

Gold in der Kategorie „Out of Home“ gab es für das Projekt „Der unsichtbare Garten und die Schwammstadt“ der Gartenbauschule Langenlois. Auf Basis des Konzepts von Fritz Gillinger entwickelte Hofer Media ein durchgängiges visuelles Erscheinungsbild für den Erlebnisraum. Von der Gestaltung über die komplette Produktion in der hauseigenen Werbetechnik bis hin zur Montage vor Ort wurde das gesamte Projekt von Hofer Media umgesetzt. So wurden unter anderem Beschilderungen, Stelen, interaktive Elemente und eine lebensgroße Kulisse für die „Schwammstadt“ realisiert.

Besonders groß war die Freude auch über Silber in der Kategorie „Verpackung“ für das Weinetikett des Weinguts Seher. Hochwertige Weinetiketten und ihre Veredelung sind seit vielen Jahren ein besonderes Steckenpferd von Hofer Media. Das ausgezeichnete Etikett wurde vollständig im eigenen Haus produziert und mit hochwertigen Veredelungen umgesetzt.