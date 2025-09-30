Eröffnung Agnes Agency von Markus Fennes

„Nach über zehn Jahren in Führungspositionen großer Mediaagentur-Netzwerke habe ich Agnes Agency gegründet, um mein Know-how gezielt für kleine und mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler einzusetzen. Ich unterstütze Betriebe dabei, ihre Marktposition zu stärken, neue Kund:innen zu gewinnen und sich auch gegen große Player selbstbewusst zu behaupten und das alles zu erschwinglichen Kosten.“, betont Neugründer Markus Fennes.

Seitens der WK Klosterneuburg wünschen WK-Obmann Markus Fuchs und WK-Leiter Friedrich Oelschlägel gemeinsam mit Wirtschaftsstadtrat Leopold Spitzbart und Stadtmarketingleiter Stefan Gabritsch Markus Fennes viel Erfolg für die Zukunft.