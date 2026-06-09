Eröffnung Altes Kesselhaus Neubruck

Anfang Juni luden das Gastropaar Ursula Zechner und Johann Berger zur Eröffnung ihrers neuen Gastronomieprojektes im alten Kesselhaus, am Gelände der ehemaligen Papierfabrik Neubruck. Gemeinsam mit Künstler und Koch Tomas Fetty soll der Ort die Verbindung von Kunst, Gastronomie und regionaler Begegnung schaffen. Es ist kein klassisches Lokal, sondern ein Begegnungsort, ein Kultur und Kreativstandort sowie ein Impulsgeber für die Region. Es ergänzt die am Standort bereits vorhandenen und erfolgreichen CHECK IN THE BOX Übernachtungsmöglichkeiten und bieten sie auch Caterings an, mit in erster Linie vegetarischer Küche. Von Seiten der WKNÖ Bezirksstelle Scheibbs gratulierte Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater herzlich zu diesem innovativen Konzept und wünschte dem Team viel Erfolg.

Infos unter www.alteskesselhaus.at

© Claudia Christ V.l.: Vizebürgermeister Joseph Hofmarcher, Künstler Tomas Fetty, Bildungsgemeinderätin Christine Kladnik, Stadtrat Martin Luger mit den Betreibern Johann Berger und Ursula Zechner, Bürgermeister David Pöcksteiner und WKNÖ-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater

c