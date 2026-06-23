Eröffnung Aurum Pöchlarn

Mit dem neuen Restaurant Aurum beim Stadtbad Pöchlarn hat Küchenchef Daniel Peham seinen Traum vom eigenen Lokal verwirklicht. Das Konzept verbindet klassische Wirtshausküche mit modernen Fine-Dining-Elementen und setzt dabei auf Qualität, Regionalität und kreative Gerichte.

Auch WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer nahm an der Eröffnungsfeier teil und zeigte sich vom gelungenen Konzept sowie dem modernen Ambiente des neuen Restaurants beeindruckt.

„Mit dem Aurum ist ein Ort entstanden, der Genuss, Qualität und Gastfreundschaft auf besondere Weise verbindet. Wir wünschen Daniel Peham und seinem Team viel Erfolg für die Zukunft“, so Hofbauer.