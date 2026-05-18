Eröffnung BalanceWerk

Anfang Mai eröffneten Bernhard und Andrea Meyer das BalanceWerk in Purgstall. BalanceWerk verbindet betreutes Virtual Reality-Training mit Fokus auf Balance, Stabilität, Körpergefühl und einem attraktiven Bewegungserlebnis. Training ist auch ohne VR Brille möglich. Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater und Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl gratulierten dem Unternehmerpaar herzlichst zur Eröffnung und konnten dabei das Training auch selbst testen.

https://www.balancewerk.at/