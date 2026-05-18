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© Lena Meyer

Eröffnung BalanceWerk

Purgstall an der Erlauf 

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Aktualisiert am 18.05.2026

Anfang Mai eröffneten Bernhard und Andrea Meyer das BalanceWerk in Purgstall. BalanceWerk verbindet betreutes Virtual Reality-Training mit Fokus auf Balance, Stabilität, Körpergefühl und einem attraktiven Bewegungserlebnis. Training ist auch ohne VR Brille möglich. Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater und Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl gratulierten dem Unternehmerpaar herzlichst zur Eröffnung und konnten dabei das Training auch selbst testen.

https://www.balancewerk.at/

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© Lena Meyer V.l.: WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater, Andrea und Bernhard Meyer, WK-Scheibbs Bezirksstellenobfrau Siliva Teufl