Eröffnung Bierlokal am Marienmarkt

Der Marienmarkt in Wiener Neustadt hat ein neues Bierlokal. Simone Pichler hat bei frühsommerlichen Temperaturen mit einem zweitägigen Fest am vergangenen Wochenende die Eröffnung ihres Siegl´s am Markt gefeiert. Die zahlreichen Besucher - darunter auch WKNÖ Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter und Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft Daniela Reisner - überbrachten Glückwünsche für den Neustart - zudem konnten auch das selbstgebraute Bier Max aber auch andere Bierspezialitäten verkostet werden.

© WKNÖ V.l.: Andrea List-Margreiter, Simone Pichler und Daniela Reisner