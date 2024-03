Eröffnung des Schönheitssalon “Blooming Beauty” von Sabrina Bruckner

Sabrina Bruckner erfüllte sich in der Landstraße in Zwettl ihren großen Traum von der eigenen Schönheits-Oase. Der Name ihres Salons leitet sich ab von ihrem Start in die Berufswelt, diese begann in der Welt der Blumen und Gärten, wo sie ihre kreative Ader entdeckte. 2019 wagte sie den Sprung in die Beauty-Branche und begann die Ausbildungen zur Kosmetikerin, Fußpflegerin und Nageldesignerin. Nach den erfolgreich abgelegten Befähigungsprüfungen folgte nun die Eröffnung ihrer eigenen Schönheits-Oase, wie Bruckner ihren Salon liebevoll nennt.

„Ich will den Leuten im stressigen Alltag, etwas Gutes tun und eine schöne Auszeit bei mir schaffen“, so Bruckner. Ihr Leistungsangebot ist sehr vielfältig und reicht von einer Hautanalyse und diversen Gesichtsbehandlungen über Lash- and Browlifting bis hin zu Nagelpflege und -design, sowie Shellac-Behandlung.

Infos unter www.blooming-beauty.at