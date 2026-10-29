Im Rahmen eines Betriebsbesuchs gratulierten WK-Obmann Markus Fuchs, WK-Leiter Friedrich Oelschlägel gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaumfann und Stadtrat Roland Honeder dem Gründer Daniel Weiss zur erfolgreichen Eröffnung der BagJumpCity in Kritzendorf. Die neue Freestyle Jump Area bietet Mountainbike-, BMX-, Scooter- und Rollerblade-Fans einen sicheren Ort, um neue Tricks zu erlernen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Die Landezonen sind Airbags, die Stürze gut abdämpfen und das Verletzungsrisiko minimieren. Mit seinem innovativen Konzept verbindet Weiss Action, Sport und Sicherheit und bereichert damit das Freizeitangebot in der Region.

Weitere Infos unter: www.airbagcity.at