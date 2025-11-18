Eröffnung der „Hauthütte“ von Jutta Weislein

Mit zahlreichen Gästen und großer regionaler Unterstützung feierte Unternehmerin Jutta Weislein die Eröffnung ihres neuen Kosmetikstudios „Hauthütte“ in Pressbaum. Begrüßt wurden die Besucher:innen mit einem gemütlichen Nachmittag voller Gespräche und Fachinformationen rund um innovative Hautpflege. Die Hauthütte bietet ein breites Spektrum moderner Behandlungen – von apparativer Hightech-Pflege über Gesichtsbehandlungen für alle Hauttypen, ergänzt durch exklusive Premium-Wirkstoffe führender Marken. „Jutta Weislein zeigt eindrucksvoll, wie viel Professionalität, Mut und Leidenschaft in unserer Region steckt“, betont FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely. Seitens der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf gratulierten zur Eröffnung FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, JW-Bezirksvorsitzenden-Stv. Anita Neusser und Stefan Melzer, WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.

© Hauthütte V.l.: JW-Bezirksvorsitzende-Stv. Stefan Melzer und Anita Neusser, Daniela Fröstl, Jutta Weislein, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas