Eröffnung der Massagepraxis von Harald Aichinger

Mit einem Tag der offenen Praxis feierte Harald Aichinger in Purgstall die offizielle Eröffnung seiner Massagepraxis.

Unter dem Motto „Der Start zu besserer Gesundheit und Wohlbefinden“ setzt Jungunternehmer Harald Aichinger auf individuelle Betreuung, fachliche Kompetenz und ein ganzheitliches Verständnis von Körper und Gesundheit.

Im Rahmen der Eröffnung erhielten die Besucherinnen und Besucher Einblicke in die Räumlichkeiten, die modernen Behandlungsmöglichkeiten sowie in die Philosophie des Unternehmens. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Bedeutung von regionalen Gesundheitsangeboten, die zur Steigerung der Lebensqualität beitragen und gleichzeitig den Standort stärken.

Die Veranstaltung wurde auch von zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Gemeinde begleitet, die dem neuen Betrieb ihre Glückwünsche überbrachten und die Wichtigkeit von Unternehmertum und Engagement in der Region betonten.

Mit der Eröffnung der Heil- und gewerblichen Massagepraxis von Harald Aichinger gewinnt Purgstall einen weiteren wichtigen Anbieter im Bereich Gesundheit und Dienstleistung. Der Betrieb steht für Qualität, persönliche Betreuung und das klare Ziel, Menschen auf ihrem Weg zu mehr Wohlbefinden zu begleiten.

© zVg V.l.: Sparkasse Scheibbs AG Franz Farhnberger, JW-Bezirksvorsitzender-Stv. Patrick Lugbauer, JW-Landesgeschäftsführerin Christina Hiesberger, WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater, Bürgermeister Harald Riemer, Jungunternehmer Harald Aichinger, Ortskernentwickler Dietmar Gindl, JW-Bezirksvorsitzender Philipp Pflügl sowie Vizebürgermeister Erik Hofreiter



