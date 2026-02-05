Eröffnung der Weinbar „Ubuntu“ in Schrems: Gemeinschaft, Genuss und gelebte Verbundenheit

Mit einem feierlichen Empfang wurde am vergangenen Wochenende in Schrems die neue Weinbar „Ubuntu“ eröffnet – ein Ort, der nicht nur für exzellente Weine, sondern vor allem für Begegnung und Gemeinschaft stehen soll.

Der Name Ubuntu stammt aus der afrikanischen Philosophie und drückt eine tiefe Lebenshaltung aus: „Ich bin, weil du bist.“ Diese Idee betont, dass unser Sein und unser Erfolg untrennbar mit anderen verbunden sind – durch Miteinander, Austausch und gegenseitige Unterstützung. Genau diesen Grundgedanken möchte die neue Weinbar auch im Waldviertel lebendig werden lassen.

Die Leiterin der Wirtschaftskammer Gmünd Katharina Schwarzinger brachte den verbindenden Geist dieses Konzepts mit den Worten „In vino veritas et amicitia“ auf den Punkt – im Wein liegt nicht nur Wahrheit, sondern auch Freundschaft. Sie wünschte den Betreibern und allen Gästen viele inspirierende Begegnungen, anregende Gespräche und unvergessliche Abende im Zeichen eines starken Gemeinschaftsnetzwerks.