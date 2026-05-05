Eröffnung Energetikpraxis Schartmüller
Purgstall an der Erlauf
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Aktualisiert am 05.05.2026
Ende April eröffnete die Musikpädagogin Sandra Schartmüller in Purgstall ihre Praxis für Humanenergetik. Begleitet und betreut bei der Gründung wurde sie von der WKNÖ-Bezirksstelle Scheibbs. Die Referentin der Bezirksstelle Martina Temper freute sich sehr mit der Gründerin und gratulierte zu den gelungenen Räumlichkeiten und der Eröffnung.