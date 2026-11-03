Eröffnung Erweiterung Modehaus Steinecker in Randegg

Ein starkes Zeichen für die regionale Wirtschaft: Das traditionsreiche Modehaus Steinecker hat den erweiterten, dreigeschoßigen Zubau seines Stammhauses in Randegg feierlich eröffnet. Unter den Ehrengästen gratulierte neben WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch die Obfrau der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Scheibbs, Silvia Teufl, der Unternehmerfamilie persönlich zu diesem Meilenstein.

© Steinecker V.l.: Geschäftsführer Gottfried Steinecker, Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl, Paul Steinecker und Prokurist Matthias Seifert