Eröffnung Feelgood Center

Rene Gradwohl und seine Partnerin Patricia Beichler luden zur Eröffnung des „Feelgood“ Centers in der Fabriksgasse in Neunkirchen ein. Die zur Verfügung gestellten automatisierten Trainingsgeräte mobilisieren, kräftigen und dehnen den gesamten Bewegungsapparat ohne Leistungsdruck. Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und Bürgermeister Peter Teix gratulierten den Jungunternehmern zum erfolgreichen Start.

www.feelgoodneunkirchen.at

© WKNÖ V.l.: Maximilian Hohenschläger, Bernhard Dissauer-Stanka, Peter Teix, Armin Hohenschläger, Rene Gradwohl und Patricia Beichler



