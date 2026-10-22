Zum Inhalt springen
Gruppe
© Claudia Christ NÖN

Eröffnung Hammerherrenhaus und "Die Scheune" in Kienberg

Kienberg bei Gaming

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 22.10.2026

Teresa Outhwaite mit ihrem Unternehmen Forst Kienberg hat das sanierte Hammerherrenhaus sowie die neue Eventlocation „Die Scheune“ in Kienberg-Gaming feierlich eröffnet. Als Vertreter der Bezirksstelle Scheibbs der Wirtschaftskammer Niederösterreich gratulierte Leiter Augustin Reichenvater persönlich vor Ort und betonte die Bedeutung des Projekts für die regionale Wirtschaft und die tolle Zusammenarbeit mit den lokalen Handwerksbetrieben.

www.forst-kienberg.at

Gruppe
© Claudia Christ NÖN V.l.: WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater, Bürgermeister Gaming Andreas Fallmann, Unternehmerin Teresa Outhwaite und Landtagsabgeordneter Anton Erber