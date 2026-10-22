Eröffnung Hammerherrenhaus und "Die Scheune" in Kienberg

Teresa Outhwaite mit ihrem Unternehmen Forst Kienberg hat das sanierte Hammerherrenhaus sowie die neue Eventlocation „Die Scheune“ in Kienberg-Gaming feierlich eröffnet. Als Vertreter der Bezirksstelle Scheibbs der Wirtschaftskammer Niederösterreich gratulierte Leiter Augustin Reichenvater persönlich vor Ort und betonte die Bedeutung des Projekts für die regionale Wirtschaft und die tolle Zusammenarbeit mit den lokalen Handwerksbetrieben.

www.forst-kienberg.at