Eröffnung Hautoase in Purgstall an der Erlauf

In Purgstall an der Erlauf hat Theresa Krickl ihr Kosmetikstudio eröffnet und damit ein neues Angebot für professionelle Gesichtsbehandlungen und individuelle Hautpflege im Bezirk geschaffen. Das Studio richtet sich an unterschiedliche Hautbedürfnisse und legt den Fokus auf langfristige Hautgesundheit, Stärkung und nachhaltige Pflege.

Seitens der Bezirksstelle Scheibbs gratulierte Bezirksstellenobfrau-Stv. Dietmar Gindl herzlich zur gelungenen Eröffnung und wünschte der Jungunternehmerin viel Erfolg für die Zukunft.

https://hautoase-kosmetik.at/





© WKNÖ Theresa Krickl und WK-Scheibbs Ausschussmitglied Dietmar Gindl



