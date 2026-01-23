Eröffnung "Herzgluat" in Gresten

Mit der Neueröffnung des Lokals Herzgluat ist der Kulturschmiede in Gresten neues Leben eingehaucht worden. Ein junges, engagiertes Team rund um Alexander Lorenz, Siegfried Hackl und Rene Zisch hat dem Standort mit viel Herzblut, Mut und frischen Ideen einen völlig neuen Charakter verliehen. Das Lokal wurde umfassend umgebaut und präsentiert sich nun in einem modernen, stimmigen Design, das zum Verweilen einlädt. Erfolgreich begleitet und unterstützt auf ihrem Weg wurde das Jungunternehmertrio vom Team der Bezirksstelle Scheibbs. „Es ist enorm wichtig, dass sich junge, engagierte Menschen aus und in der Region trauen, ein Lokal zu eröffnen und damit Verantwortung und Gestaltungskraft übernehmen“, waren sich Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Junge Wirtschaft Bezirksvorsitzender Philipp Pflügl bei der Eröffnung einig.

www.herzgluat-gresten.at