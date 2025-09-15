Eröffnung: Individuelle Ernährungsberatung für alle Lebensphasen

Im Gesundheitszentrum Schwechat bietet Ernährungswissenschafterin und Diätologin Isabella Förster, MSc BSc, individuelle Ernährungsberatung für alle Lebensphasen an.

Ihr Ansatz: Gesundheit und Lebensqualität fördern – ohne Verzicht, dafür mit einem besseren Verständnis für die eigenen Bedürfnisse. Schwerpunkte sind Frauengesundheit, Darm- und Hautgesundheit, Sporternährung sowie die Vorbeugung chronischer Erkrankungen. Dank enger Zusammenarbeit mit Fachärzt:innen und Gesundheitsberufen profitieren Patient:innen von einer ganzheitlichen Betreuung.

Zur Eröffnung gratulierte auch WKNÖ- Außenstellenleiter Mario Freiberger herzlich.

beratung@foersternaehrung.at