Eröffnung: Individuelle Ernährungsberatung für alle Lebensphasen
Schwechat
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 15.09.2025
Im Gesundheitszentrum Schwechat bietet Ernährungswissenschafterin und Diätologin Isabella Förster, MSc BSc, individuelle Ernährungsberatung für alle Lebensphasen an.
Ihr Ansatz: Gesundheit und Lebensqualität fördern – ohne Verzicht, dafür mit einem besseren Verständnis für die eigenen Bedürfnisse. Schwerpunkte sind Frauengesundheit, Darm- und Hautgesundheit, Sporternährung sowie die Vorbeugung chronischer Erkrankungen. Dank enger Zusammenarbeit mit Fachärzt:innen und Gesundheitsberufen profitieren Patient:innen von einer ganzheitlichen Betreuung.
Zur Eröffnung gratulierte auch WKNÖ- Außenstellenleiter Mario Freiberger herzlich.