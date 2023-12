Eröffnung Kuchenwunder in Perwarth

Carmen Schlägel hat 2017 in Neumarkt in Mühlkreis ihre Firma Kuchenwunder gegründet. Nun hat sie auch in Perwarth eine Backstube eröffnet. Bezirksstellenobfrau Erika Pruckner gratulierte herzlichst und war begeistert von der Produktvielfalt die angeboten wird. Hochzeits-, Anlass- und Motivtorten, Cakepops, Macarons, Pralinen und vieles mehr finden sich im Sortiment von Carmen Schlägel. Ebenso wird es in den Räumlichkeiten Backkurse geben, für welche sich ihre beiden Professionen, Konditorin und Pädagogin, perfekt ergänzen.

Informationen und Kontakt unter www.kuchenwunder.at