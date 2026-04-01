Eröffnung Lehenrotter Genussladen

Der neue Lehenrotter Genussladen der BioSympatic GmbH eröffnete in der Gerdrau 1a und ist bereits der dritte Standort neben Türnitz und Rohrbach an der Gölsen. Mit seiner täglichen Öffnung, der idealen Lage und einem überzeugenden regionalen Angebot setzt der Genussladen einen wichtigen Impuls für lokale Versorgung und Wertschöpfung. Wir wünschen dem Team rund um Huba Gyenge viel Erfolg!

www.biosympatic.at/genusslaeden