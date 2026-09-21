Eröffnung Padelhouse Wieselburg

Nach dem Spatenstich Ende April wurde fleissig gearbeitet und nach nur 145 Tagen folgte nun die offizielle Eröffnung des Padelhouse Wieselburg. Die drei Unternehmer Philipp Scharner, Thomas Affengruber und Thomas Buschenreithner haben mit der Padelhalle das Sportangebot nicht nur für Wieselburg sondern die ganze Region massiv aufgewertet. Fünf Indoorplätze, dabei ein Single-Court stehen nun 7 Tage die Woche bei jedem Wetter für die Padelsportler zur Verfügung. Die Eröffnung wurde fabelhaft moderiert von Thomas Meisinger und kulinarisch begleitet von David Kellnreiter von der Pizzamanufaktur 16 und "JoSchi" Johannes Putz und ihren Foodtrucks. Von Seiten der WK Scheibbs gratulierten Bezirksstellenobfrau Siliva Teufl und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater herzlich zur raschen und gelungenen Umsetzung und wünschten dem Team viel Erfolg.

www.padelhouse.at

www.pizzamanufaktur16.at

www.jo-schi.at