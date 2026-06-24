Eröffnung Punkt48 Cafe in Allhartsberg

Mirabella-Valentina Toncu hat sich bereits 2025 als Berufsfotografin selbständig gemacht und erweitert ihren Tätigkeitsbereich als Selbständige im Bereich der Gastronomie. Mit der Punkt48 OG eröffnete sie gemeinsam mit ihrem Gatten einen Kaffeehausbetrieb in Allhartsberg und erfüllt damit die bereits bestehende gastronomische Infrastruktur mit neuem Leben. Erst vor kurzem wurde im Erdgeschoss von "Markthaus 48" der Friseurbetrieb von Simon Tanzer wiedereröffnet - mit dem wieder eröffneten Kaffeehaus im Obergeschoss des Gebäudes endet erfreulicherweise ein Leerstand mitten im Ort.

© Toncu V.l.: Gabriel Toncu, Mirabela-Valentina Toncu, WK Leiter Andreas Geierlehner