Eröffnung Rosalie - das Stadtcafe

Mitte Dezember wurde das Stadtcafe Rosalie im Herzen von Scheibbs feierlich neu eröffnet. Mit viel Liebe zum Detail haben Regina Mayr und Fabian Reiter das Lokal neu gestaltet. Es gibt Frühstück bis 13 Uhr und ab Mitte Jänner 2026 ist auch geplant Mittagsteller vor Ort oder zum Mitnehmen anzubieten. Begleitet wurden sie bei der Gründung von der Wirtschaftskammer Bezirksstelle Scheibbs und so freuten sich Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater persönlich mit dem Jungunternehmerpaar die Eröffnung zu feiern.

www.rosalie-stadtcafe.at

© WKNÖ V.l.: WK-Scheibbs Bezirksstellenobfrau Silvia Teufl, Bürgermeister Scheibbs David Pöcksteiner, das Unternehmerpaar Regina Mayr und Fabian Reiter, WK-Scheibbs Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater, JW-Scheibbs Bezirksvoristzender Philipp Pflügl und AMS-Scheibbs Leiter Peter Müllner



