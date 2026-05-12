Eröffnung SARA Color & Concept GmbH

Mit der Eröffnung der SARA Color & Concept GmbH in der Wiener Straße 22 wächst die Schwechater Unternehmenslandschaft um einen weiteren innovativen Betrieb. Die Geschäftsführung rund um Saranda Kalanderi und Labinot Idrizaj setzt auf moderne Lösungen im Bereich Malerarbeiten, Innenraumsanierung und individuelle Raumgestaltung.

Das Unternehmen bietet sowohl klassische Malerarbeiten für private und gewerbliche Objekte als auch professionelle Sanierungs- und Gestaltungskonzepte für Wohn- und Arbeitsräume an. Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden zu schaffen und dabei modernes Design mit funktionaler Umsetzung zu verbinden.

Auch seitens der regionalen Wirtschaft wird die Neuansiedlung positiv aufgenommen. Die Erweiterung des Angebots stärkt den Wirtschaftsstandort Schwechat und trägt zur Vielfalt der lokalen Dienstleistungsbetriebe bei.

Interessierte erhalten weitere Informationen unter office@sara-cc.at