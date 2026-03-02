Eröffnung Stadtheuriger zum Brückl

Petra und Gerhard Kausch eröffneten den "Stadtheurigen zum Brückl" in der Wiener Straße in Neunkirchen im ehemaligen Brücklwirt. Das Unternehmerpaar führt bereits ein Bistro in der Innenstadt und hat sich nun für einen weiteren Standort enschieden.

Die Bezirksstellenausschussmitglieder Manfred Knöbel und Wolfgang Kessler sowie Thomas Osterbauer gratulierten zur Eröffnung des neuen Standortes.