Eröffnungsfeier – Cornelia Hosp - Energetikerin

Die Humanenergetikerin Cornelia Hosp feierte die offizielle Eröffnung ihrer Selbstständigkeit im Rahmen einer Feier im persönlichen Umfeld. Rund 30 Gäste – darunter Nachbarn, Freunde und Verwandte, die teilweise eigens aus Tirol angereist waren – nahmen an der Veranstaltung teil und sorgten für eine herzliche Atmosphäre.

Im Mittelpunkt der Eröffnung standen die Themen Vorsorge, Wohlbefinden und seelische Balance. Frau Hosp unterstrich in ihrer Unternehmenspräsentation die zunehmende Bedeutung von ganzheitlicher Begleitung und mentaler Ausgeglichenheit im oft hektischen Alltag. Mit ihrer Arbeit möchte sie Menschen dabei unterstützen, neue Kraft zu schöpfen und das persönliche Wohlbefinden nachhaltig zu stärken.

Auch WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer nahm an der Eröffnungsfeier teil und zeigte sich beeindruckt vom engagierten Zugang und der Gestaltung der neuen Räumlichkeiten. „Cornelia Hosp hat erfolgreiche Ausbildungen absolviert und möchte Menschen dabei helfen mit sich selbst in Balance zu sein. Mit unterschiedlichen Methoden bringt sie Körper und Seele in Gleichgewicht“, so Hofbauer bei der Eröffnungsfeier.

© WKNÖ Cornelia Hosp und Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer



