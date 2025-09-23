Bezirksvorsitzende Andrea Prenner-Sigmund besuchte die Eröffnungsfeier des „Igelkind Kreativstudios“ in Markgrafneusiedl. Unternehmerin Daniela Salaba-Schultes konnte sich über den Andrang an Gästen erfreuen. Die jüngeren Besucherinnen und Besucher konnten Kreativworkshops oder die Hüpfburg besuchen, bei dem umfangreichen Angebot haben vor allem Kinderaugen gestrahlt.



Was Daniela in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, ist wirklich beeindruckend und das neue Kreativstudio ist ein wunderschöner Ort für kleine (und große) kreative Köpfe.“ so Prenner-Sigmund.



Frau in der Wirtschaft Gänserndorf gratuliert zur gelungenen Eröffnung und wünscht alles Gute für die Zukunft.

© LiNo GmbH V.l.: Andrea Prenner-Sigmund und Daniela Salaba-Schultes