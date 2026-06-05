Eröffnungswochenende von Kiddies Stockerau

Ende Mai hat der erste Indoor-Spielplatz Stockeraus eröffnet. Im neuen Einkaufszentrum Q-Center hat Maria Knezevic auf über 300m2 ein liebevoll gestaltetes und perfekt durchdachtes Kinderparadies geschaffen. Die Kinder können den selbst entworfenen Kletterturm inklusive Bobby-Car-Strecke und Fussballfeld in der obersten Ebene erkunden, der Kreativität im Bau-Bereich und der Rollenspielzone freien Lauf lassen oder interaktive, digitale Abendteuer spielen. Für die ganz Kleinen gibt es auch einen sicheren Bereich mit Spielturm und Softplay-Parcours.



Der hohe Qualitätsstandard zeigt sich in der Auswahl hochwertiger Spielgeräte und Ausstattungen – so wurde ein Großteil der Einrichtung und Spielgeräte von Kindergartenausstattern bezogen. Die Kletteranlange wurde von einem der führenden Anbieter für Indoor-Spielplätze in Europa realisiert



Wie gut das Angebot in Stockerau angenommen wird erkennt man auch daran, dass bereits vor der Eröffnung eine große Anzahl Geburtstagsparties gebucht wurden und am Eröffnungswochenend 650 Gäste begrüßt werden konnten.



Die Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau wünscht alles Gute!



© WKNÖ v.l.n.r. Vermieter Klaus Kuchler, Unternehmerpaar Maria und Josip Knezevic, Bezirksstellenreferentin Anita Samadi-Wagner