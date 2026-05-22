Erste-Hilfe-Kurs in der WKNÖ-Bezirksstelle Melk

In der WKNÖ-Bezirksstelle Melk fand am 19. und 20. Mai ein Erste-Hilfe-Kurs speziell für betriebliche Ersthelfer statt. Ziel des Kurses war es, wichtiges Basiswissen zu vermitteln beziehungsweise bereits vorhandene Kenntnisse aufzufrischen und auf den neuesten Stand der aktuellen Erste-Hilfe-Richtlinien zu bringen.

Unter der fachkundigen Leitung von Andrea Oppenauer und Justin Ammerling wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl theoretische Inhalte als auch zahlreiche Praxisübungen vermittelt. Dabei standen vor allem das richtige Verhalten im Ernstfall sowie lebensrettende Sofortmaßnahmen im Mittelpunkt.

Die praxisnahe Gestaltung des Kurses sorgte für großes Interesse und aktive Mitarbeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten wertvolle Kenntnisse für den beruflichen und privaten Alltag mitnehmen. WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer und WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Gerlinde Redl zeigten sich erfreut über die positive Resonanz und das große Engagement der Teilnehmenden.

© WKNÖ V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Trainer Andrea Oppenauer & Justin Ammerling und WKNÖ-Bezirksstellenausschussmitglied Gerlinde Redl