Erweiterung des Betriebsgeländes Winkler Schulbedarf

Das österreichische Familienunternehmen Winkler Schulbedarf ist ein Hersteller und Online-Versandhändler für pädagogisches Werk- und Bastelmaterial mit Fokus auf Eigenproduktion, Entwicklung und pädagogisch durchdachte Werkpackungen.

Gegründet wurde das Unternehmen vor 45 Jahren von Karl Winkler sen., der den Bedarf an hochwertigen, leistbaren Materialien für den Unterricht erkannte. Heute wird Winkler Schulbedarf als Familienunternehmen in zweiter Generation von Karl jun. und Maria Winkler geführt und beschäftigt 94 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Von Niederösterreich aus werden nicht nur Bildungseinrichtungen in Österreich, sondern auch in Deutschland und Ungarn beliefert.

„Bildung ist das Fundament der Zukunft“, davon ist das Unternehmen seit seiner Gründung überzeugt.

Im Zuge des Projekts wurde der Standort Karlstetten erweitert und modernisiert. Neben einer neuen Produktionsanlage wurde ein nachhaltiges Biomasse-Heizwerk errichtet und vorhandene Gebäude modernisiert.

Ziel der Investition ist es, die Eigenproduktion zu stärken, die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten zu reduzieren und gleichzeitig Effizienz sowie Lieferfähigkeit im Online-Versand weiter zu erhöhen.

Ein besonderer Fokus des Neubaus liegt auf modernen und gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen: Optimierte Lichtverhältnisse, zeitgemäßer Schallschutz sowie eine hochmoderne Späneabsaugung.

Die Eröffnung des Ausbaus feierten die Gründer und Geschäftsführer mit zahlreichen Gästen, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser und Bürgermeister Thomas Kraushofer.