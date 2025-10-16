EuroSkills: Gold für Sara Sinhuber von Fliesen & Öfen Reiter

Für ihre herausragenden Leistungen bei den EuroSkills 2025, den Berufseuropameisterschaften im dänischen Herning, wurde die Fliesenlegerin Sara Sinhuber aus Rastenfeld mit der Goldmedaille belohnt. Die Wirtschaftskammer gratuliert zu diesem bemerkenswerten Erfolg und dankt ihrem Chef, Richard Reiter (Fliesen & Öfen Reiter in Gföhl) für die Ausbildung und Unterstützung seiner jungen Mitarbeiterin.





© Imre Antal v.l.: Thomas Hagmann, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Krems, Karmen Frena, stv. Landesgeschäftsführerin AMS NÖ, LAbg. Christoph Kaufmann, i.v. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Jochen Flicker, Spartenobmann Gewerbe und Handwerk, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Richard Reiter, Fliesen& Öfen Reiter, WKNÖ-Direktor-Stv. Maria Gindl, Gold-Gewinnerin Sara Sinhuber, Fliesen & Öfen Reiter, AK NÖ-Vizepräsident Gerhard Seban, NÖ Bildungsdirektor Karl Fritthum, WKNÖ-Direktor-Stv. Alexandra Höfer und WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser.