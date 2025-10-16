EuroSkills: Gold für Sara Sinhuber von Fliesen & Öfen Reiter
Aktualisiert am 16.10.2025
Für ihre herausragenden Leistungen bei den EuroSkills 2025, den Berufseuropameisterschaften im dänischen Herning, wurde die Fliesenlegerin Sara Sinhuber aus Rastenfeld mit der Goldmedaille belohnt. Die Wirtschaftskammer gratuliert zu diesem bemerkenswerten Erfolg und dankt ihrem Chef, Richard Reiter (Fliesen & Öfen Reiter in Gföhl) für die Ausbildung und Unterstützung seiner jungen Mitarbeiterin.
