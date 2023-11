Gelungenes Networking-Event für die Eventbranche im Palais NÖ

Der Lehrgang Eventmanagement der Fachhochschule St. Pölten präsentierte gemeinsam mit der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer NÖ das erfolgreiche, auf Wochen im Vorhinein ausgebuchte Event.Forum ­ im Palais Niederösterreich. Die engagierten Studentinnen und Studenten der Fachhochschule St. Pölten begeisterten und vernetzten insgesamt 150 junge Talente und Event-Expert:innen.

Gert Zaunbauer: „Win-win-Situation für alle“

„Es ist ein generationsübergreifender Top-Event! Der Veranstaltungsnachwuchs zeigt mit seiner Praxislabor-Arbeit, was er kann und netzwerkt mit Agenturbesitzer:innen. Andersrum, die Event-Arbeitgeber können recruiten und sich präsentieren. Gleichzeitig zeigt die WK- Interessenvertretung, was die Branche alles draufhat. Eine wahre Win-win-Situation“, zeigt sich Gert Zaunbauer, Obmann der NÖ Freizeitwirtschaft, begeistert.

Harald Rametsteiner: „Der Eventjob ist attraktiver denn je“

„Das war großartiges Live-Marketing: Bewegende Emotionen, gelungenes Vernetzen für wertvolle Kontakte ­ im entspannten Ambiente. Großes Lob an die engagierten und kompetenten Studierenden, danke für das Vertrauen der Wirtschaftskammer NÖ. Das war gemeinsam top! Der Event-Job ist attraktiver denn je", sagt Harald Rametsteiner, Leiter des berufsbegleitenden Masterlehrgangs Eventmanagement der Fachhochschule St. Pölten.

Event.Forum ­ Eine Erfolgsgeschichte

Das Event.Forum, eine innovative Kooperation zwischen der FH St. Pölten und der WKNÖ, hat die Eventbranche im Palais Niederösterreich in Wien zusammengebracht. Die Veranstaltung wurde von hochkarätigen Sprecher:innen, wie Christoph Berndl, Susanne Hummel, Joachim Bankel, Alexander Knechtsberger und Marcus Wild geprägt. Die teilnehmenden Eventprofis und der Eventnachwuchs erhielten wertvolle Einblicke und Kontakte in der Welt des Eventmanagements. „Wir sind unglaublich stolz auf diese tolle Veranstaltung, die dem Nachwuchs neben spannenden Einblicken in die abwechslungsreiche Branche auch die Möglichkeit gegeben hat, sich mit vielen Eventexpert:innen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen", so Projektleiter Tobias Krempler. Das Event.Forum bot inspirierende Diskussionen und die Teilnehmer:innen konnten sich bei Podiumsdiskussion und Networking-Buffet mit etablierten Eventexpert:innen austauschen und wertvolle Verbindungen knüpfen, um ihre Karriere im Eventmanagement voranzutreiben.

