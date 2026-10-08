Wr. Neustadt: Face Reading nach Siang Mien

Stefan Schindl liest „aus über 300 Gesichtsmerkmalen an Stirn, Augen, Nase, Mund, Kinn und Ohren die Persönlichkeitsstruktur, mit der ein Mensch geboren wurde“. Ein Gespräch dauert sechzig Minuten und findet im Raum Wiener Neustadt und Umgebung, in Wien oder online statt. Mit dem Face Reading nach Siang Mien erklärt Stefan Schindl die Bedeutung der einzelnen Merkmale, „um Wissen zur Selbsterkenntnis zu vermitteln“. Aussagen über Gesundheit oder Zukunft gehören ausdrücklich nicht dazu.

www.stefanschindl.at



