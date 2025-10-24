Fachgruppe Spedition & Logistik: Erfahrungsaustausch mit der Expertenkommission der FG Güterbeförderung

Die Anforderungen an die Transport- und Logistik-Branche wurden in den letzten Jahren immer umfangreicher und stellen die betroffenen Unternehmen vor immer neue Herausforderungen.

Aus diesem Grund fand Mitte Oktober ein Erfahrungsaustausch der Fachgruppe Spedition & Logistik und der Expertenkommission der Fachgruppe des Güterbeförderungsgewerbes statt. Erstmals seit längerer Zeit wurde dabei über gemeinsame Themen und Ziele diskutiert und die Wege zu einer künftig noch stärkeren Zusammenarbeit besprochen.

Bezirksstelleobfrau Gabriele Pipal nahm dabei in Ihrer Funktion als Fachgruppenausschussmitglied der Güterbeförderer an dem Treffen teil und konnte mit dem Fachgruppenobmann Spedition & Logistik, Rudolf Bsteh, die Problemstellungen auch im persönlichen Gespräch erörtern.