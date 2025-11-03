Zum Inhalt springen
Gruppenfoto
© WKNÖ

Fachgruppentagung der Chemischen Industrie Niederösterreich 2025

Aktualisiert am 03.11.2025

Die Fachgruppentagung der Chemischen Industrie Niederösterreich fand dieses Jahr bei der Donau Chemie AG in Zwentendorf statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden aktuelle Themen und Entwicklungen der Branche erörtert sowie ein intensiver fachlicher Austausch gepflegt.

Im Anschluss an die Tagung lud die Donau Chemie AG zu einer Werksführung, die den Teilnehmer:innen interessante Einblicke in die Produktionsabläufe und die vielfältigen Tätigkeitsfelder des Unternehmens bot.

Einen angenehmen Ausklang fand die Veranstaltung in der Gastwirtschaft Floh in Langenlebarn, wo die Gespräche in geselliger Atmosphäre fortgesetzt werden konnten.

