Fachgruppentagung der Holzindustrie Niederösterreich 2026

Die diesjährige Fachgruppentagung führte rund 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst zur Firma Gebrüder Steininger nach Rastenfeld, wo bei einer Werksführung interessante Einblicke in die betriebliche Praxis gewonnen werden konnten. Anschließend fand die Fachgruppentagung im „Korngut“ in Niedergrünbach statt. Den gelungenen Abschluss bildete ein gemeinsames Abendessen im Restaurant Hettegger des Golfclubs Ottenstein, das ausreichend Gelegenheit für persönlichen Austausch und Networking bot.

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