Fachgruppentagung der Metalltechnischen Industrie NÖ bei Koenig & Bauer (AT) GmbH

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025 fand die Fachgruppentagung der Metalltechnischen Industrie Niederösterreichs bei Koenig & Bauer (AT) GmbH in Mödling statt.

Im Mittelpunkt der Tagung standen aktuelle Themen der Branche, darunter auch der KV-Abschluss 2025 sowie die wirtschaftlichen Entwicklungen und Herausforderungen für die metalltechnische Industrie in Österreich.

Ein besonderes Highlight bildete die Betriebsführung durch die Produktionsstätten von Koenig & Bauer, bei der die Teilnehmenden einen exklusiven Einblick in moderne Fertigungsprozesse und innovative Maschinenlösungen erhielten.

Die Koenig & Bauer (AT) GmbH - das älteste Druckmaschinenbauunternehmen Österreichs - baut Banknoten- und Wertpapierdruckmaschinen auf technologisch höchstem Niveau. Koenig & Bauer ist Weltmarktführer im Bereich Banknotendruckmaschinen, die zum Großteil im Werk in Maria Enzersdorf gebaut werden.

Die Fachgruppentagung zeigte einmal mehr, wie wichtig der Dialog innerhalb der Branche ist.