Zum Inhalt springen
Gruppenfoto
© Koenig & Bauer (AT) GmbH

Fachgruppentagung der Metalltechnischen Industrie NÖ bei Koenig & Bauer (AT) GmbH

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 16.10.2025

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025 fand die Fachgruppentagung der Metalltechnischen Industrie Niederösterreichs bei Koenig & Bauer (AT) GmbH in Mödling statt.

Im Mittelpunkt der Tagung standen aktuelle Themen der Branche, darunter auch der KV-Abschluss 2025 sowie die wirtschaftlichen Entwicklungen und Herausforderungen für die metalltechnische Industrie in Österreich.

Ein besonderes Highlight bildete die Betriebsführung durch die Produktionsstätten von Koenig & Bauer, bei der die Teilnehmenden einen exklusiven Einblick in moderne Fertigungsprozesse und innovative Maschinenlösungen erhielten.

Die Koenig & Bauer (AT) GmbH - das älteste Druckmaschinenbauunternehmen Österreichs - baut Banknoten- und Wertpapierdruckmaschinen auf technologisch höchstem Niveau. Koenig & Bauer ist Weltmarktführer im Bereich Banknotendruckmaschinen, die zum Großteil im Werk in Maria Enzersdorf gebaut werden.

Die Fachgruppentagung zeigte einmal mehr, wie wichtig der Dialog innerhalb der Branche ist.

 

Fotogalerie

 

Weitere interessante Artikel
  • Bei der Diplomverleihung des zehnten Lehrgangs Industrie-Ausbilder:in (v.l.): Stefan Gratzl (Leiter Abteilung Bildung, WKNÖ), Ulrike Weber (WIFI NÖ), Martin Hösch (Opel Wien GmbH), Leonhard Grubner (Busatis GmbH), Wolfgang Offner (Welser Profile), Sebastian-Christian Petrut (Innerio Heat Exchanger GmbH), Christoph Pokorny (Voith Hydro), Antonija Vidovic (Collini GmbH), Christoph Seewald (Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH), Johann Fehringer (voestalpine Precision Strip GmbH), Peter Harm (Geberit Produktions GmbH & Co KG), Nicole Wagner (Sparte Industrie, WKNÖ) und Helmut Schwarzl (Spartenobmann Industrie, WKNÖ).
    Neun Industrie-Ausbilder:innen schlossen zehnten Diplomlehrgang erfolgreich ab
    Weiterlesen
  • Gruppe Industrietag 2023
    NÖ Industrietag 2023: Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit erhalten
    Weiterlesen
  • Helmut Schwarzl
    NÖ Industrie drängt auf dauerhafte Umsetzung der Strompreiskompensation bis 2030
    Weiterlesen