Fachtagung 2026 NÖ Energiehandel

Beim Fachvortrag des NÖ Energiehandels präsentierte Stefan Wilker von der TU Wien Forschungsergebnisse zum Einsatz von KI bei Beschattung, Kühlung und Raumwärme. Auf Basis historischer Wetterdaten sind durch die KI-Steuerung realistische Einsparungen zwischen 10 bis 15 Prozent möglich.

Kurt Leonhartsberger von der impeect GmbH zeigte, wie Vehicle-to-Grid funktioniert, welche Technologien bereits einsetzbar sind und wie bidirektionales Laden das Stromnetz entlasten kann. Hinzu kommt für den Eigentümer des Elektroautos ein Einkommen von bis zu 720 Euro pro Jahr, das entspricht rund 10.000 Gratis-Kilometer.